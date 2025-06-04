В Костанайской области масштабно отметили день Государственных символов

Герб, гимн, флаг – это незыблемые ориентиры каждой независимой страны. Традиционно 4 июня в нашей республике отмечают как День государственных символов.

В Костанае на центральной городской площади, где проходило торжественное мероприятие, был внесен большой Государственный флаг размером 20 на 10 метров.

В масштабном мероприятии участвовало много молодежи от школьников до студентов, молодые специалисты спортсмены благодаря победам, которых наш флаг узнаваем во всем мире.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

Один из таких спортсменов является Денис Кузин – мастер спорта международного класса по конькобежному спорту, участник 4-х Олимпийских игр, чемпион Азиатских игр, чемпион мира, прославляющий страну на международной арене. Он и внес государственный флаг на центральную площадь, а затем передал знаменной группе. После был исполнен Гимн Республики Казахстан школьниками и муниципальным оркестром.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

Поздравил всех собравшихся с праздником аким Костанайской области Кумар Аксакалов, который отметил важность государственных символов для страны.

"Строительство современного Казахстана – это результат труда каждого поколения. Главные приоритеты государственной политики – это повышение благосостояния граждан страны и обеспечение устойчивого экономического роста, – подчеркнул глава региона. – Большой вклад в экономику республики вносят и наши костанайцы".

По исполнению поручений главы государства регион уверенно движется к тому, чтобы стать одним из ведущих индустриальных центров страны – в сфере машиностроения, переработки продукции сельского хозяйства и черной металлургии.

Затем Кумар Аксакалов вручил награды победителям конкурса рисунков приуроченного ко Дню государственных символов.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

После на сцене выступил специально приглашенный гость известный певец, боксер, лауреат государственной молодежной премии "Дарын" Ибрагим Ескендір.

Также во время мероприятия был продемонстрирован видеоролик с визита известного казахстанского художника и архитектора, автора государственного герба РК Жандарбека Малибекова. В нем он поздравил костанайцев с праздником.

На сцене зрители чествовали спортсменов, призеров различных соревнований, а также молодежных лидеров от их лица слово было дано актеру-сценаристу Серику Кульпеисову, который отметил важность государственных символов как для страны, так и для каждого его гражданина.

"День государственных символов – день гордости и единства. Когда сегодня звучал государственный гимн, казалось, что сердце всей страны забилось. Я всегда горжусь тем, что родился и вырос в Костанайской области – стране сильных духом людей, месте с богатой историей и большим будущим. Костанай – мой дом, моя опора, мое вдохновение в каждом решении, какой бы шаг я ни сделал", – отметил он в своем выступлении.

Фото: пресс-служба акима Костанайской области

Завершилось мероприятие выступлениями творческих коллективов Областной филармонии им. Е. Умурзакова.