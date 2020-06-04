Как подать документы на присуждение стипендии "Болашак"

Госуслуга "Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" оказывается акционерным обществом "Центр международных программ".

Министр образования и науки РК своим приказом 26 мая 2020 года утвердил Правила оказания государственной услуги "Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак", передает zakon.kz.

Так, госуслуга "Прием документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии "Болашак" оказывается акционерным обществом "Центр международных программ".

Для приема документов нужно подать услугодателю чрез веб-портал "электронного правительства" запрос с приложением документов, предусмотренных стандартом госуслуги согласно приложению 1, в том числе анкету претендента и заявку работодателя на подготовку специалиста с условием сохранения места работы для претендентов.

Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса, форму, содержание и результат оказания, а также иные сведения с учетом особенностей предоставления госуслуги приведен в стандарте.

Заявителю в "личный кабинет" направляется статус о принятии запроса на государственную услугу, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата государственной услуги.

Услугодатель в течение одного рабочего дня с момента регистрации документов проверяет на полноту представленные документы.

Сведения о документах, удостоверяющих личность, подтверждающих трудовую деятельность, выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах, о медицинской справке (для выезжающего за границу) по форме № 082/у, сведения о месте жительства претендента из сельского населенного пункта, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При представлении неполного пакета документов или данных, содержащихся в них услугодатель готовит мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления.

При установлении факта полноты представленных документов, услугодатель в течение одного рабочего дня рассматривает их на предмет соответствия требованиям установленным постановлением Правительства РК "Об утверждении Правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определении направления расходования международной стипендии "Болашак" и направляет расписку о допуске к участию в конкурсе или о направлении документов для рассмотрения в индивидуальном порядке в Министерство образования и науки РК либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги на портал услугополучателю в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного лица услугодателя.

Общий срок рассмотрения документов и приема документов либо отказ в оказании государственной услуги составляет 2 рабочих дня.

В случае сбоя информационной системы услугодатель незамедлительно с момента обнаружения уведомляет сотрудника структурного подразделения услугодателя ответственного за информационно-коммуникационную инфраструктуру.

В этом случае ответственный сотрудник за информационно-коммуникационную инфраструктуру составляет протокол о технической проблеме и подписывает его услугодателем.

Приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

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