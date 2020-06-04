Погибший от рук полицейских Джордж Флойд был болен коронавирусом

Наиболее вероятной причиной такого результата назвали стойкий иммунитет от предыдущей инфекции.

В отчете о вскрытии погибшего афроамериканца Джорджа Флойда говорится о том, что мужчины был бессимптомным носителем коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на Fox News.

В отчете подробно описываются травмы и другие возможные причины смерти Флойда. Кроме того был взят тест на COVID-19. Несмотря на положительный результат, не было выявлено никаких симптомов или повреждений легких - пневмонии, воспаления и прочего. Наиболее вероятной причиной такого результата назвали стойкий иммунитет от предыдущей инфекции.

Этот отчет был предметом споров, так как там указывалось об отсутствии доказательств гибели от удушья. В докладе также отмечается несколько случаев употребления наркотиков, включая фентанил и метамфетамин, которые были упомянуты в качестве интоксикантов, которые могли стать причиной смерти.

Второе независимое вскрытие по просьбе семьи и адвоката Флойда показало обратное: смерть Флойда была вызвана асфиксией из-за давления на шею и спину, что привело к отсутствию притока крови к мозгу. После второго доклада генеральный прокурор штата Миннесота Кит Эллисон перевел обвинения против полицейского до убийства второй степени и выдвинул обвинения против трех других офицеров, которые присутствовали в момент инцидента.

Смерть Флойда вызвала глобальные протесты в США, Канаде, Лондоне и Берлине и других странах. На распространившихся кадрах задержания видно, как полицейский Дерек Шовин придавил коленом шею Джорджа Флойда. Мужчина неоднократно говорил, что не может дышать.

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