В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
Директор начальной школы, охранник и один ученик находятся в тяжелом состоянии.
Фото : mir24.tv4 июня 2020, 10:33
Мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает zakon.kz.
По информации РИА Новости, пострадали по меньшей мере 40 человек.
Согласно тексту заявления, распространенного местными СМИ, нападение произошло в четверг в одной из начальных школ города. В результате пострадали по меньшей мере 40 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии – директор начальной школы, охранник и один ученик.
Отмечается, что нападавшим оказался 50-летний охранник по фамилии Ли, его задержали, мотивы его действий пока не установлены.
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