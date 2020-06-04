В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников

Директор начальной школы, охранник и один ученик находятся в тяжелом состоянии.

Мужчина с ножом напал на учеников и сотрудников начальной школы в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, пострадали по меньшей мере 40 человек.

Согласно тексту заявления, распространенного местными СМИ, нападение произошло в четверг в одной из начальных школ города. В результате пострадали по меньшей мере 40 человек, трое из них находятся в тяжелом состоянии – директор начальной школы, охранник и один ученик.

Отмечается, что нападавшим оказался 50-летний охранник по фамилии Ли, его задержали, мотивы его действий пока не установлены.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!