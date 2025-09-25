#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
542.8
637.84
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+10°
$
542.8
637.84
6.49
Мир

14-летний школьник напал с ножом на учителя музыки

Оружие, руки, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 06:45 Фото: pexels
24 сентября во Франции ученик ранил ножом учителя музыки. Вскоре после этого его арестовали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Barron's, преподавателя музыки ранил ножом в лицо 14-летний ученик во время урока в средней школе на северо-востоке Франции. После нападения педагог был доставлен в больницу.

Подозреваемый был арестован вскоре после нападения. Сначала он пытался скрыться с места происшествия. Позже, во время ареста, он ранил сам себя и также был доставлен в местную больницу.

Министр образования Франции Элизабет Борн заявила, что для оказания помощи ученикам и персоналу было активизировано подразделение экстренного реагирования.

Местная жандармерия сообщила, что мотивы подозреваемого остаются неясными. Представитель управления по образованию сообщил, что результаты ученика в школе были слабыми, и что педагогический коллектив школы был мобилизован для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что три человека были ранены во время стрельбы в здании иммиграционной и таможенной полиции в США.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
10:31, 08 сентября 2025
Послание Токаева народу Казахстана – текстовая трансляция
Похищение ребенка в Алматинской области: Комитет по охране прав детей сделал заявление
18:49, 06 сентября 2025
Похищение ребенка в Алматинской области: Комитет по охране прав детей сделал заявление
Скандал вокруг НИШ в Алматы с исключением 11-классника получил продолжение
11:39, 27 мая 2025
Скандал вокруг НИШ в Алматы с исключением 11-классника получил продолжение
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: