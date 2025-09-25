14-летний школьник напал с ножом на учителя музыки

24 сентября во Франции ученик ранил ножом учителя музыки. Вскоре после этого его арестовали, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Barron's, преподавателя музыки ранил ножом в лицо 14-летний ученик во время урока в средней школе на северо-востоке Франции. После нападения педагог был доставлен в больницу.

Подозреваемый был арестован вскоре после нападения. Сначала он пытался скрыться с места происшествия. Позже, во время ареста, он ранил сам себя и также был доставлен в местную больницу.

Министр образования Франции Элизабет Борн заявила, что для оказания помощи ученикам и персоналу было активизировано подразделение экстренного реагирования.

Местная жандармерия сообщила, что мотивы подозреваемого остаются неясными. Представитель управления по образованию сообщил, что результаты ученика в школе были слабыми, и что педагогический коллектив школы был мобилизован для оказания помощи.

Ранее сообщалось, что три человека были ранены во время стрельбы в здании иммиграционной и таможенной полиции в США.