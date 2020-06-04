В акимате опровергли назначение Смакова директором ФК "Тараз"

Самат Смаков не рассматривается в качестве кандидата на должность руководителя ФК "Тараз".

Фото : ФК "Актобе"

В акимате опровергли информацию о возможном назначении Смакова директором ФК "Тараз", сообщает zakon.kz. В средствах массовой информации появилось сообщение о планируемом назначении Самата Смакова на должность директора футбольного клуба "Тараз". Акимат Жамбылской области официально заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Самат Смаков не рассматривается в качестве кандидата на должность руководителя ФК "Тараз".

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