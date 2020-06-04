Где в Казахстане дороже всего платят за горячую и холодную воду

Средняя по Казахстану цена на горячую воду в апреле текущего года составляла 229,89 тг за куб. м, на холодную — 67,46 тг за куб. м.

Самые высокие тарифы на горячую воду среди крупных городов и мегаполисов Казахстана – в Алматы и Караганде, на холодную – в Актау. К такому выводу пришли аналитики energyprom.kz, проведя соответствующее исследование, сообщает zakon.kz.

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За январь–апрель 2020 года водоснабжение, сбор, обработка и удаление отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений, увеличившись с учетом инфляции на 3,4%, составили в стоимостном выражении 81,9 млрд тг. Из них 42,6% (34,84 млрд тг) пришлось на сбор, обработку и распределение воды; 41,9% — на сбор, обработку и удаление отходов, а также утилизацию или восстановление материалов; 14,8% — на сбор и обработку сточных вод.

Среди регионов наибольший объем в секторе пришелся на Шымкент (12,5 млрд тг), Северо-Казахстанскую область (11,2 млрд тг) и столицу (7,4 млрд тг).

В целях продолжения работ по рациональному обеспечению населения качественной питьевой водой и услугами водоотведения, в рамках государственной программы "Нұрлы жер" на 2020–2025 годы, в текущем году из республиканского бюджета предусмотрено 111,5 млрд тг на реализацию 316 проектов, сообщает Комитет по делам строительства и ЖКХ МИИР РК. В результате планируется достигнуть показателя обеспеченности населения питьевой водой в городах до 97,5%, это свыше 10 млн человек; в сельской местности — до 87,7%, или 6,84 млн человек. Охват очисткой сточных вод в городах составит 74,9%.

В натуральном выражении объем поставляемой природной воды составил 891,55 млн куб. м, годовое сокращение — 0,1%. Из всего объема природной воды 40% пришлось на питьевую воду (356,26 млрд куб. м, минус 0,4% по сравнению с январем–апрелем 2019 года), 60% — на непитьевую (535,29 млрд куб. м, плюс 0,2%).

В разрезе регионов 41,5% природной воды пришлось на Мангистаускую область (369,61 млн куб. м, минус 2,5% за год), 15,1% — на Карагандинскую область (134,34 млн куб. м, плюс 1,9%), 8,2% — на Алматы (73,15 млн куб. м, минус 4%).

Наибольший объем питьевой воды пришелся на Алматы, Карагандинскую область и столицу; непитьевой — на Мангистаускую, Карагандинскую и Восточно-Казахстанскую области.

Средняя по Казахстану цена на горячую воду в апреле текущего года составляла 229,89 тг за куб. м, на холодную — 67,46 тг за куб. м; цена на канализационные услуги — 46,17 тг за куб. м.

Дороже всего* среди крупных городов и мегаполисов горячая вода обходилась карагандинцам (337,91 тг), дешевле всего — жителям Талдыкоргана (183,30 тг).

Самые высокие тарифы на холодную воду отмечены в Актау (223,87 тг), самые низкие — в Кызылорде и Павлодаре.

Тарифы на канализацию выше всего в Караганде (90,78 тг за куб. м), ниже всего — в Таразе (13,39 тг).

* Без учета средневзвешенного тарифа. Согласно средневзвешенным тарифам, самые высокие тарифы на горячую воду — в Алматы.

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