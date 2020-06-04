Президента наделят дополнительными полномочиями

Глава государства будет утверждать положения для работы госорганов в период военного положения.

На пленарном заседании Сената Парламента депутаты рассмотрели в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам военного положения", передает корреспондент zakon.kz.

По словам первого заместителя министра обороны Казахстана Мурата Бектанова, поправки предусматривают вопросы обеспечения безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов.

Эта новая задача вводится для Вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также госорганов, - сказал он.

Кроме того, планируется наделить Президента дополнительными полномочиями по определению мер военного положения в мирное время.

Как отмечается в сравнительной таблице к законопроекту, закон о военном положении планируется дополнить статьей, согласно которой "Президент Казахстана в мирное время определяет порядок применения мер военного положения, утверждает положение о Ставке Верховного Главного командования Вооруженных Сил Казахстана, положение о советах обороны областей, городов республиканского значения, столицы, положение об организации деятельности Правительства Казахстана в период военного положения, а также положения о государственных органах, непосредственно подчиненных и подотчетных ему, на период военного положения".

Основной целью законопроекта является совершенствование системы подготовки государства к обороне и обеспечению военной безопасности, приведение законодательных актов республики в области военного положения в соответствие с потенциальными военными угрозами и изменениями характера военных конфликтов.

Также документом закрепляются компетенции госорганов и организаций (независимо от форм собственности) по подготовке объектов, подлежащих охране и обороне в период мобилизации, военного положения и в военное время, в отношении инженерно-технической укрепленности и противодиверсионной безопасности, а также обеспечению материально-техническими средствами специальных формирований.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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