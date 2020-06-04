Kusto Group приступает к работе на кожевенно-меховом комбинате в Семее

Максимальная мощность комбината может составить выпуск экспортоориентированной кожевенной продукции - до 122 млн. кв. дм в год.

3 июня 2020 года между АО "Инвестиционный фонд Казахстана", входящий в структуру Холдинга "Байтерек" и компанией "KM-Skin Kazakhstan", входящей в международную группу компаний Kusto Group, подписан договор, формализующий начало работы компании на кожевенно-меховом комбинате в городе Семее, сообщает zakon.kz.

В портфель активов Фонда кожевенно-меховой комбинат перешел как проблемный проект в 2014 году, согласно определению Семейского городского суда.

Совместно с прежним собственником, ТОО "СКМК", Фонд пытался восстановить производственную деятельность в 2014, 2015 и 2017 годах, применяя процедуры реструктуризации.

Однако, в связи с невыполнением обязательств, решением суда по иску Управления госдоходов по г. Семей Департамента госдоходов по Восточно-Казахстанской области ТОО "СКМК" было признано банкротом.

В связи с требованиями законодательства о банкротстве, Фонд, в целях сохранности комбината был вынужден с 15 ноября 2019 года перевести имущественный комплекс предприятия на баланс и нести расходы по содержанию актива до момента привлечения инвестора.

В настоящий момент экс-собственник оспаривает вышеуказанное решение в суде, что препятствует процедуре полной передачи инвестору комплекса с целью его восстановления и запуска.

Тем не менее, между Фондом и компанией ТОО "KM-Skin Kazakhstan", входящей в международную группу компаний Kusto Group, подписан договор аренды имущества с правом последующего выкупа кожевенно-мехового комбината в городе Семее. KM-Skin Kazakhstan в ближайшее время приступит к работе на предприятии.

Новый инвестор займется запуском комбината по его основному виду деятельности: переработкой шкур сельскохозяйственных животных, производством и реализацией кожевенной продукции (экспортоориентированного полуфабриката хромового дубления "Wet blue", обувной, одежной кожи) и шубно-меховых изделий.

Максимальная мощность комбината может составить выпуск экспортоориентированной кожевенной продукции - до 122 млн. кв. дм в год и шубно - меховых изделий - 147 тыс. штук в год.

В настоящее время ИФК проводит работу по передаче стрессовых активов в конкурентную среду с целью их дальнейшего запуска.

Основной задачей ИФК является оздоровление проблемных активов с их последующей реализацией с целью дальнейшего запуска. И мы верим, что в надежных руках профессионального инвестора, специализирующегося именно на кожевенно-меховой отрасли, комбинат обретет вторую жизнь и вновь начнет работу после более чем 10-летнего простоя, - сообщил председатель правления Фонда Ермек Сакишев.

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