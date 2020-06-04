Судьям Казахстана расширят полномочия
Теперь они будут самостоятельно определять, какой довод или доказательство им исследовать, тогда как ранее это было запрещено.
Депутаты Сената на пленарном заседании приняли закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам внедрения современных форматов работы судов, сокращения излишних судебных процедур и издержек", передает корреспондент zakon.kz.
Как отметил председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Мейрамбек Таймерденов, главная цель законопроекта - оптимизировать судебный процесс, сделать его современным, необременительным ни для суда, ни для сторон.
Первое, что говорят судам - почему судья при рассмотрении дела не углубляется во все моменты и поверхностно выносит решение. Судья не может выходить за рамки иска, решение основывается на том, что предоставили стороны. Из-за этого часто решения воспринимаются как несправедливые. То есть, он (судья - прим.) не может от себя какие-то требования ставить. Одним словом, у судей связаны руки, - сказал Мейрамбек Таймерденов, представляя законопроект.
По его словам, есть только один путь решения данного вопроса - кардинальное изменение сложившейся ситуации. Судьи должны быть свободными и самостоятельно определять, какой довод или доказательство им исследовать.
Также, с принятием поправок в закон, планируется заменить устный процесс на письменный, как это уже применяется во многих странах.
Сейчас предлагается повысить порог для дел упрощенного производства, в частности для физических лиц с 200 МРП до 1 000 МРП. Для юридических лиц с 700 МРП до 2 000 МРП. Допустим, если спор в 5 млн тенге, то мы обязаны будем его рассматривать в упрощенном производстве, - добавил глава судебной коллегии по гражданским делам ВС Казахстана.
Кроме того, судей обяжут разъяснять сторонам правовые последствия принятых решений.
Тамила Языкова, Нур-Султан
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