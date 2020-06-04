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Отдыхающим на Алаколе понадобится справка о прохождении теста на COVID-19

Путешественникам желательно иметь индивидуальный запас средств защиты.

Фото : 24.kz4 июня 2020, 12:19

Отдыхающие на Алаколе должны предоставить справку о прохождении теста на коронавирус, сообщает zakon.kz.

По словам Марата Исмаилова, главного государственного санитарного врача ВКО, отдыхающим и владельцам домов отдыха в этом году в связи с КВИ необходимо будет соблюдать установленные нормы:

- в пляжной зоне отдыхающие должны соблюдать дистанцию не менее двух метров;

- заполняемость в местах размещения и отдыха не должна превышать 50% от проектной вместимости;

- заселение происходит только при наличии справки о результатах прохождения исследований на COVID-19 не позднее 7 дней со дня получения результатов. Для одной семьи достаточно результата исследования на одного из ее членов.

- все базы отдыха должны предусмотреть наличие средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, в том числе антисептиков для обработки рук, а также бесконтактных термометров для измерения температуры.

Отдыхающим желательно иметь индивидуальный запас средств защиты.


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