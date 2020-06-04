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Айзат Молдагасимова получила новую должность

Она стала руководителем Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Жуматова в Алматы.

Фото : Акимат Алматы4 июня 2020, 12:52

Бывший главный санитарный врач Алматы Айзат Молдагасимова получила новую должность, передает zakon.kz.

Накануне в соцсетях появилась информация о назначении Молдагасимовой. Сегодня выяснилось, что она стала руководителем Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Жуматова в Алматы.

В апреле ее отстранили от должности главного санврача города на время служебного расследования. Это произошло после скандала с заразившимися медработниками ЦГКБ. Она говорила, что одной из причин заражения в ЦГКБ может быть несоблюдение самими медицинскими работниками всех мер предосторожности. Медики обвинили Молдагасимову в клевете.

На ее место назначили Жандарбека Бекшина.

Кроме того, в Сети появилась информация о том, что Молдагасимова, находясь в составе комиссии по организации финансовой поддержки медицинским работникам, начислила себе самую большую премию. Она опровергла эти данные, а Антикоррупционная служба начала проверку.


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