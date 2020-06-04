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Мужчина пытался остановить Mercedes, ему раздавило голову

Автомобиль покатился назад с уклона.

Фото : zakon.kz4 июня 2020, 14:25

Смертельный инцидент произошел на территории жилого комплекса в Алматы в районе улиц Гоголя и Жибек Жолы, передает корреспондент zakon.kz.

Владелец Mercedes 190 завел автомобиль и отошел в сторону арыка, чтобы намочить тряпку. Охранница, сидевшая в кабинке, предупредила мужчину о том, что его автомобиль начал катиться вниз по уклону. Он побежал к машине и попытался остановить его.

Автомобиль продолжал движение и спускался к ограждению, где стоял швеллер. Мужчина попытался упереться ногой и удержать автомобиль. В один момент он не удержал равновесия и упал. Владелец авто упал, голову прижало прямо к швеллеру, из которого торчала арматура. Автомобиль пробил голову, мужчина скончался на месте до приезда медиков.


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