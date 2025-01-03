В Шымкенте водитель провез на капоте полицейского, пытавшегося его остановить

В Шымкенте водитель пытался скрыться после того, как правоохранители попросили его показать документы. Полицейский преградил автомобилю путь, но мужчина не остановился, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 2 января 2025 года при патрулировании улиц. Автомобиль Toyota Highlander остановили за проезд на запрещающий сигнал светофора. Заметив странное поведение водителя, инспекторы заподозрили у него признаки опьянения.

"Не выполнив законное требование сотрудника полиции показать документы, нарушитель пытался скрыться. Чтобы остановить опасного водителя и избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения, инспектор Бакытжан Боранбай преградил автомашине путь. Но мужчина продолжил движение, наехал на полицейского, провез его на капоте несколько метров и скрылся", – рассказали стражи порядка.

Подозреваемого задержали. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии наркотического опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование. Задержанный водворен в ИВС. За применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти ему грозит до 12 лет лишения свободы.

20 декабря полицейского насмерть сбили на трассе в Алматинской области из-за гололеда.