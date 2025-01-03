#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Крушение самолета в Актау
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
525.11
546.74
4.88
Происшествия

В Шымкенте водитель провез на капоте полицейского, пытавшегося его остановить

Форма , фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 14:16 Фото: polisia.kz
В Шымкенте водитель пытался скрыться после того, как правоохранители попросили его показать документы. Полицейский преградил автомобилю путь, но мужчина не остановился, сообщает Zakon.kz.

Инцидент случился 2 января 2025 года при патрулировании улиц. Автомобиль Toyota Highlander остановили за проезд на запрещающий сигнал светофора. Заметив странное поведение водителя, инспекторы заподозрили у него признаки опьянения.

"Не выполнив законное требование сотрудника полиции показать документы, нарушитель пытался скрыться. Чтобы остановить опасного водителя и избежать трагических последствий с участием других участников дорожного движения, инспектор Бакытжан Боранбай преградил автомашине путь. Но мужчина продолжил движение, наехал на полицейского, провез его на капоте несколько метров и скрылся", – рассказали стражи порядка.

Подозреваемого задержали. Согласно результатам медицинского освидетельствования, он находился в состоянии наркотического опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело, начато расследование. Задержанный водворен в ИВС. За применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти ему грозит до 12 лет лишения свободы.

20 декабря полицейского насмерть сбили на трассе в Алматинской области из-за гололеда.

Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Поделиться новостью
Читайте также
Более 75 авто вызволили полицейские из снежного плена в Абайской области за первые три дня года
Происшествия
15:09, Сегодня
Более 75 авто вызволили полицейские из снежного плена в Абайской области за первые три дня года
Массовое ДТП в Акмолинской области: столкнулись около 40 автомобилей
Происшествия
14:46, Сегодня
Массовое ДТП в Акмолинской области: столкнулись около 40 автомобилей
Около 800 автомашин скопилось из-за ухудшения погодных условий на трассе в Караганде
Происшествия
13:49, Сегодня
Около 800 автомашин скопилось из-за ухудшения погодных условий на трассе в Караганде
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: