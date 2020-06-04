Как в медучреждениях Алматы соблюдаются меры безопасности, связанные с COVID-19

Вход в медучреждения осуществляется по очереди с соблюдением дистанции.

Поликлиника Управления делами Президента РК, или как просто говорят в народе - Совминка открыла свои двери после карантина в конце мая и сейчас здесь ежедневно идет прием пациентов, сообщает zakon.kz.

Прием здесь ведется по предварительной записи каждый день, кроме субботы и воскресенья, начиная с восьми утра и до конца рабочего дня.

В целях безопасности пациентов пропускают внутрь по одному. Сначала они на улице перед входом занимают очередь и стоят друг от друга на расстоянии не менее одного метра. Все должны быть в масках.

Рядом, слева, стоит еще одна очередь. Здесь посетители сдают анализ на коронавирус.

И там, и там очередь проходит быстро. За соблюдением порядка следят специалисты. Они спрашивают, по какому вопросу пришел человек, к какому врачу он хочет попасть, есть ли у него предварительная запись. Если есть, проверяют по списку.

Далее медсестра проверят температуру и только после этого можно зайти в поликлинику.

У входа и во всех кабинетах установлены санитайзеры, а также предусмотрены другие антисептические средства.

За обработкой рук антисептическими средствами и наличием маски следит другой специалист.

Внутри помещения очень чисто, все блестит, ни соринки, ни пылинки. У регистратуры, у касс, возле кабинетов и в фойе нет скопления людей, медперсонал обслуживает пациентов быстро и качественно.

Все медицинские работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, у всех перчатки, маски, респираторы, одноразовые халаты.

В Совминке можно не только попасть к врачу на прием, но и при необходимости сдать все анализы, эти кабинеты также работают каждый день, кроме выходных.

В Центре по профилактике и борьбе со СПИД, где можно сдать анализ на COVID-19, также соблюдаются все меры безопасности, связанные с коронавирусной инфекцией. Вход для посетителей осуществляется по очереди с соблюдением дистанции не менее одного метра. Наличие маски обязательно.

Торгын Нурсеитова

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