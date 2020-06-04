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Биртанов: Жесткий карантин - не решение проблемы

Такое решение может применяться в критических ситуациях.

Фото : azattyq-ruhy.kz4 июня 2020, 17:43

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов высказался о смягчении карантинных мер, передает корреспондент zakon.kz.

Можно снова уйти на карантин теоретически и добиться снижения. Но, тем не менее, как практика показывает, это не выход. Жесткий карантин - это не решение. Оно может применяться в критических ситуациях, оно уже дало свой эффект, - сказал Биртанов на брифинге в СЦК.

Он отметил, что смягчение мер, направленных на улучшение социально-экономической обстановки среди населения, не должно вызывать ощущения, что мы вернулись к обычной жизни. Необходимо научиться жить в условиях пандемии, в условиях карантина.

Карантин предполагает собой набор нескольких уровней безопасности и нескольких уровней ограничительных мероприятий. Поэтому при снятии определенного количества ограничительных мероприятий, например, на работу предприятий малого и среднего бизнеса, общественного транспорта - это необходимая мера, норма жизни, - добавил глава Минздрава.


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