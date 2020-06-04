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Сколько заработали на рекламе в Instagram Роналду, Месси, Бекхэм

Спорт остановили, но спортсмены заработали миллионы

Фото : Getty Images4 июня 2020, 19:23

Британское издание The Sun выяснило, что карантин, остановка спортивных соревнований никак не сказались на заработке звезд мирового спорта. Оказывается, они имеют неплохой дополнительный источник дохода, порой превышающий их зарплату непосредственно в спорте, передает zakon.kz.

Звезда португальского и мирового футбола Криштиану Роналду оказался самой высокоплачиваемой знаменитостью. За рекламные посты в своем Instagram он заработал 14 миллионов фунтов больше, чем выступая за итальянский футбольный клуб "Ювентус".

Согласно новому сообщению от Buzz Bingo, португальская суперзвезда сохранила свою корону в качестве автора самого высокооплачиваемого аккаунта среди селебрити в социальной сети.

35-летний футболист, у которого также наибольшее количество подписчиков в Instagram (222 млн), заработал 41,7 млн фунтов стерлингов (1 фунт - 1,12 евро) за 43 спонсируемых поста за последние 12 месяцев.

Для сравнения, Роналду зарабатывал 27,3 миллиона фунтов стерлингов в "Ювентусе" до каких-либо сокращений зарплат, связанных с коронавирусом.

Пятикратный победитель Золотого мяча увеличился на 3,5 млн. Фунтов стерлингов свой заработок в Instagram по сравнению с его доходами от постов в соцсети в 2019 году, получив в среднем 971 000 фунтов стерлингов за один рекламный пост.

Давний соперник Роналду, аргентинский футболист, капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси, оказался на втором месте после того, как его спонсируемые посты собрали в общей сложности 25,2 миллиона фунтов стерлингов или 631 000 фунтов стерлингов за каждый пост. раз, когда он зарабатывал.

Модель Кендалл Дженнер оказалась обладательницей самого высококооплачиваемого Instagram среди девушек в 2020 году. По данным издания, в течение года она получила в общей сложности 21,2 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на то, что каждый спонсированный пост стоит дешевле, чем у ее сестры Кайли Дженнер, расположившейся по суммарному доходу на 4 месте.

Капитан сборной Индии по крикету Вират Кохли, который взимает сравнительно низкую сумму в 232 000 фунтов стерлингов за один рекламный пост в своем Instagram, вошел в пятерку лучших.

Экс-игрок сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм снова стал самой высокооплачиваемой британской звездой в списке богатых Instagram-щиков.


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