Сколько заработали на рекламе в Instagram Роналду, Месси, Бекхэм

Спорт остановили, но спортсмены заработали миллионы

Британское издание The Sun выяснило, что карантин, остановка спортивных соревнований никак не сказались на заработке звезд мирового спорта. Оказывается, они имеют неплохой дополнительный источник дохода, порой превышающий их зарплату непосредственно в спорте, передает zakon.kz.

Звезда португальского и мирового футбола Криштиану Роналду оказался самой высокоплачиваемой знаменитостью. За рекламные посты в своем Instagram он заработал 14 миллионов фунтов больше, чем выступая за итальянский футбольный клуб "Ювентус".

Согласно новому сообщению от Buzz Bingo, португальская суперзвезда сохранила свою корону в качестве автора самого высокооплачиваемого аккаунта среди селебрити в социальной сети.

35-летний футболист, у которого также наибольшее количество подписчиков в Instagram (222 млн), заработал 41,7 млн фунтов стерлингов (1 фунт - 1,12 евро) за 43 спонсируемых поста за последние 12 месяцев.

Для сравнения, Роналду зарабатывал 27,3 миллиона фунтов стерлингов в "Ювентусе" до каких-либо сокращений зарплат, связанных с коронавирусом.

Пятикратный победитель Золотого мяча увеличился на 3,5 млн. Фунтов стерлингов свой заработок в Instagram по сравнению с его доходами от постов в соцсети в 2019 году, получив в среднем 971 000 фунтов стерлингов за один рекламный пост.

Давний соперник Роналду, аргентинский футболист, капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси, оказался на втором месте после того, как его спонсируемые посты собрали в общей сложности 25,2 миллиона фунтов стерлингов или 631 000 фунтов стерлингов за каждый пост. раз, когда он зарабатывал.

Модель Кендалл Дженнер оказалась обладательницей самого высококооплачиваемого Instagram среди девушек в 2020 году. По данным издания, в течение года она получила в общей сложности 21,2 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на то, что каждый спонсированный пост стоит дешевле, чем у ее сестры Кайли Дженнер, расположившейся по суммарному доходу на 4 месте.

Капитан сборной Индии по крикету Вират Кохли, который взимает сравнительно низкую сумму в 232 000 фунтов стерлингов за один рекламный пост в своем Instagram, вошел в пятерку лучших.

Экс-игрок сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм снова стал самой высокооплачиваемой британской звездой в списке богатых Instagram-щиков.

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