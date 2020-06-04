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Казахстанского ученого уволили из университета за сексистские высказывания

Он прокомментировал запись, в которой отмечался состав НСОД.

Фото : Pixabay4 июня 2020, 21:21

Ученого и преподавателя ЕНУ в Нур-Султане уволили после проверки, передает zakon.kz.

28 мая пользовательница Facebook Асия Ермухамбетова опубликовала пост о прошедшем заседании Нацсовета общественного доверия, в котором отметила, что на мероприятии принимали участие исключительно мужчины. Эту запись прокомментировал преподаватель ВУЗа Ерлан Сулейменов.

Женский пол за всю историю своего существования не могли собственную беременность изучить. Сколько заслужили, столько и присутствует на заседании, - заявил Сулейменов.

Ермухамбетова отметила в соцсетях сексистский комментарий ученого.

Университет по результатам проверки в отношении Ерлана Сулеймена сообщает следующее. Комиссия по этике признала его действия не соответствующими общечеловеческим нормам поведения. По рекомендации данной комиссии приказом ректора Сулеймен с должности директора НИИ прикладной химии уволен, - значится в сообщении на сайте Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева.


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