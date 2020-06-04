В Швеции не считают отказ от карантина ошибкой
Выбранная стратегия не была неправильной, но введение карантина позволило бы получить лучший результат.
Отказ властей Швеции от введения карантина для предотвращения эпидемии коронавируса не был ошибочным решением - так считает директор агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл, передает zakon.kz со ссылкой на шведское издание Local.
Из новостей стало известно, что я и мы в агентстве общественного здравоохранения считаем, что использованная нами стратегия была неправильной и должна быть радикально изменена. Это совсем не так, - сказал Тегнелл.
По словам директора агентства, который является главным эпидемиологом страны, он имел в виду, что введение карантина все-таки было бы лучшим вариантом.
Мы по-прежнему считаем, что стратегия хорошая, но всегда есть возможность улучшения, вы всегда можете сделать это лучше. Лично я думаю, что было бы довольно странно, если бы кто ответил иначе на такой вопрос. Всегда можно сделать что-то лучше, - подчеркнул он.
Швеция была одной из немногих стран, которая не ввела жесткий карантин во время эпидемии коронавируса. Национальная стратегия заключалась в формировании коллективного иммунитета, пока не появится необходимая вакцина.
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