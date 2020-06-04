Появились подробности о смерти роженицы и ребенке в Алматы

Медики прервали молчание.

В Алматы 12 мая в роддоме 16 умерла роженица вместе с ребенком. Врачи рассказали подробности, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, После смерти роженицы и ребенка, в Алматы решили проверить медицинские учреждения, где несчастная получала лечение. Врачи тщательно скрывали смерть молодой мамы, ссылаясь на экспертизу и расследование.

26-летняя девушка попала в научный центр акушерства гинекологии и перинатологии 10 мая. Через 2 дня у нее начались роды, говорят врачи. На свет появился мальчик весом почти 5 килограммов. пациентки началась эмболия околоплодными водами. По словам медиков, предугадать такую патологию практически невозможно. Кроме того, она, якобы, почти не оставляет шансов на спасение больного.

С развитием кровотечения ее перевели в операционную, где была проведена операция. К сожалению, 16 мая произошла биологическая смерть пациентки. Диагноз очень непредсказуемый. По литературным данным, оно превышает смертность 90%, предугадать подобное осложнение очень сложно, - рассказала пресс-секретарь научного центра акушерства гинекологии и перинатологии Алуа Мырзаханова.

Ребенок тоже скончался. Но о причинах его гибели медики центра ничего не сообщают. По их словам, в ближайшее время работу здешних врачей должна проверить комиссия департамента контроля качества товаров и услуг. Они и выяснят детали трагедии. Тем временем санитарные врачи намерены проверить не только центр акушерства, но и другие медицинские организации, где обследовалась погибшая девушка

В обязательном порядке охватываются все медицинские организации, согласно маршруту пациента, в которых была оказана какая-либо медицинская помощь. На сегодняшний день только сформирована комиссия, заключение патологоанатомической экспертизы мы получили, экспертиза будет проводиться в полном объеме, - сообщила замруководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Алматы Эльмира Ауэзова.

Проверка медицинских организаций начнется уже завтра. Ревизия каждой больницы займет около 10 дней. В состав комиссии вошли не только специалисты департамента, но и независимые эксперты.

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