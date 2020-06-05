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Число зараженных коронавирусом в мире превысило 6,4 миллиона человек

За сутки зарегистрирован 129 281 новый случай заражения COVID-19.

Фото : Pixabay5 июня 2020, 00:29

Число зараженных коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 129 тысяч и превысило 6,4 миллиона, передает zakon.kz со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Согласно последним данным организации, за сутки зарегистрирован 129 281 новый случай заражения COVID-19, умерли 4842 пациента.

Таким образом, общее число выявленных случаев COVID-19 в мире составляет 6 416 828, количество летальных исходов - 382 867.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке – 3 022 824.


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