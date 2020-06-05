Меркель заявила, что Германия находится в самой тяжелой экономической ситуации в истории

Канцлер ФРГ напомнила, что около 7 млн жителей страны переведены из-за пандемии на неполный рабочий день.

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала текующую экономическую ситуацию в ФРГ, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить, - сказала она.

Меркель напомнила, что около 7 млн жителей Германии переведены из-за пандемии на неполный рабочий день.

Мы должны сделать все, чтобы выйти из кризиса, - добавила она.

Также Меркель добавила, что власти действовали правильно при эпидемии коронавируса.

Она напомнила о согласованном во вторник пакете мер по стимулированию национальной экономики общим объемом 130 млрд евро.

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