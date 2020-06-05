Меркель заявила, что Германия находится в самой тяжелой экономической ситуации в истории
Канцлер ФРГ напомнила, что около 7 млн жителей страны переведены из-за пандемии на неполный рабочий день.
Фото : Pixabay5 июня 2020, 01:37
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала текующую экономическую ситуацию в ФРГ, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.
Мы находимся в самой тяжелой экономической ситуации в истории ФРГ. Это нужно просто уяснить, - сказала она.
Меркель напомнила, что около 7 млн жителей Германии переведены из-за пандемии на неполный рабочий день.
Мы должны сделать все, чтобы выйти из кризиса, - добавила она.
Также Меркель добавила, что власти действовали правильно при эпидемии коронавируса.
Она напомнила о согласованном во вторник пакете мер по стимулированию национальной экономики общим объемом 130 млрд евро.
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