Еще 255 казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией

Всего в стране подтверждено 12 312 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

Прирост составил 2,0%.

В разрезе регионов:

город Алматы - 49 (1,8%)

Карагандинская область - 48 (4,7%)

город Нур-Султан - 35 (1,5%)

Западно-Казахстанская область - 22 (2,9%)

город Шымкент - 15 (1,7%)

Алматинская область - 11 (2,7%)

Мангистауская область - 11 (3,6%)

Атырауская область - 10 (0,9%)

Восточно-Казахстанская область - 9 (5,7%)

Жамбылская область - 7 (1,7%)

Актюбинская область - 6 (1,6%)

Акмолинская область - 5 (3,0%)

Павлодарская область - 5 (2,2%)

Туркестанская область - 5 (1,3%)

Костанайская область - 4 (2,1%)

Кызылординская область - 3 (0,7%)

Выписаны по выздоровлению 366 человек.

Четыре летальных случая.

Всего в стране выявлено 12312 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 6606 человек. Летальных случаев - 52.

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