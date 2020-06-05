Еще 255 казахстанцев заразились коронавирусной инфекцией
Всего в стране подтверждено 12 312 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 4 июня 2020 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
Прирост составил 2,0%.
В разрезе регионов:
город Алматы - 49 (1,8%)
Карагандинская область - 48 (4,7%)
город Нур-Султан - 35 (1,5%)
Западно-Казахстанская область - 22 (2,9%)
город Шымкент - 15 (1,7%)
Алматинская область - 11 (2,7%)
Мангистауская область - 11 (3,6%)
Атырауская область - 10 (0,9%)
Восточно-Казахстанская область - 9 (5,7%)
Жамбылская область - 7 (1,7%)
Актюбинская область - 6 (1,6%)
Акмолинская область - 5 (3,0%)
Павлодарская область - 5 (2,2%)
Туркестанская область - 5 (1,3%)
Костанайская область - 4 (2,1%)
Кызылординская область - 3 (0,7%)
Выписаны по выздоровлению 366 человек.
Четыре летальных случая.
Всего в стране выявлено 12312 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 6606 человек. Летальных случаев - 52.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!