Мейн-кун содержание в квартире 

Кошки этой породы быстро привязываются к людям и искренне относятся к ним.

Мейн-куны — одна из самых крупных пород домашних кошек. Родом они из американского штата Мэн. Там порода сформировалась естественным образом. Название переводится как "мэнский енот". Конечно, прямого родства у них нет, зато есть некоторое сходство в окрасе.

Как выглядят мейн-куны

Суровый климат, в котором изначально жили мэнские кошки, отразился на их внешности. Шерсть у них густая и шелковистая, а в зимний период подшерсток становится плотнее. Хвост длинный и пушистый, на ушах есть кисточки, лапы мощные, а между пальцами на них — пучки шерсти.

Сохранили животные и часть привычек из дикой жизни. Так, некоторые мейн-куны пьют не как обычные кошки. Они сначала макают лапу в воду и водят ей по поверхности, разливая немало содержимого. Считается, что когда-то давно они поступали так всегда. Ведь перед тем, как попить, например из лужи, приходилось разогнать листья и другой сор с поверхности. А еще мэнские кошки любят "купать" в миске свои игрушки.

Размеры этих животных довольно солидные, а длина от кончика носа до кончика хвоста бывает около метра. Кстати, именно этой породе принадлежит титул самой длинной домашней кошки. У абсолютного чемпиона из Книги рекордов Гиннесса эта величина составила 1 метр 23 сантиметра.

Какой характер у мейн-кунов

Эти животные очень спокойные, уравновешенные и миролюбивые. Несмотря на свой суровый вид, агрессию проявляют крайне редко.

Как мейн-куны уживаются со взрослыми

Кошки этой породы быстро привязываются к людям и искренне относятся к ним. Мейн-куны любят находиться в обществе человека и страдают, если остаются в одиночестве. Вместе с тем они не навязчивы и не будут требовать постоянного внимания. Им достаточно просто находиться где-то поблизости и наблюдать за происходящим.

Как мейн-куны уживаются с детьми

Мейн-куны — ласковые и общительные животные. Они охотно идут на контакт с ребенком и участвуют в играх.

Тем не менее стоит следить, чтобы дети не обижали кота и не причиняли ему боль.

Как мейн-куны уживаются с другими животными

Мейн-куны довольно хорошо ладят с собаками и другими кошками. Конечно, при первом знакомстве не все может пройти гладко. Если питомцы начнут проявлять агрессию, просто наберитесь терпения и дайте им время привыкнуть друг к другу.

Проблемы могут возникнуть при содержании пушистых любимцев вместе с грызунами и птицами. Их кошки воспринимают как дичь и наверняка захотят поохотиться.

Какие условия содержания требуются мейн-кунам

Для комфортной жизни мэнским кошкам нужно достаточно пространства. Они любят бегать и прыгать, так что в небольшом помещении им, скорее всего, будет тесно. А еще мейн-куны с удовольствием резвятся в воде, пьют из-под крана и могут отдыхать в раковине или ванне со сливаемой водой.

Перед тем, как принести котенка домой, приготовьте все необходимое. Питомцу понадобятся миски для еды и воды. Не обойтись и без лотка. Установите его в ванной комнате или другом помещении, куда у животного всегда будет свободный доступ.

Отдельно стоит задуматься о досуге будущего питомца и его собственном спальном месте. Хороший вариант — это игровой комплекс с домиком, лесенками и высокими полками. Перед покупкой убедитесь, что он надежно крепится и достаточно прочен, чтобы выдерживать вес совсем не миниатюрного животного. Также желательны дополнительные вертикальные или горизонтальные когтеточки, которые обезопасят вашу мебель от посягательств.

Мейн-куны — любопытные и активные животные. Увлекшись, например, охотой за пролетающей птицей, они могут выпасть из окна. Чтобы избежать таких несчастных случаев, на окна нужно ставить прочные сетки, которые устоят под натиском крупных кошек. Этот совет актуален и для жителей первых этажей, ведь случайно выпрыгнувший питомец может заблудиться и потеряться.

Также будьте готовы к тому, что кот примется активно исследовать все жилое пространство, забираться на шкафы, тумбы и подоконники. Поэтому с появлением питомца в доме не оставляйте хрупкие вещи там, откуда их легко уронить. Вполне вероятно, что кошка проявит интерес и к проводам. Поэтому лучше убрать их в короба или просто использовать специальные отпугивающие средства.

Как кормить мейн-кунов

Самый простой вариант кошачьей диеты — готовые корма, которые бывают сухими и влажными (паучи, консервы). Выбор лучше остановить на полнорационной продукции специально для мейн-кунов или просто крупных кошек. В такой еде есть нужное количество белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.

Готовые корма лучше подбирать с учетом возраста животного, а также других факторов: беременности и лактации, стерилизации, склонности к аллергии и заболеваний.

Можно давать и натуральные продукты, в том числе мясо, субпродукты, злаки и другое. Но это совсем не значит, что питомца нужно угощать обычной едой с человеческого стола.

Когда котенок только появляется в вашем доме, хотя бы первое время кормите его той едой, которую порекомендовал заводчик и которая знакома питомцу. Со временем рацион можно постепенно изменить, если в этом есть необходимость.

Независимо от выбранного рациона обязателен и постоянный доступ к чистой питьевой воде.

Как ухаживать за мейн-кунами

Длинная, мягкая и пушистая шерсть этих животных не склонна к спутыванию, но и без ухода ее нельзя оставлять. Мэнских кошек достаточно вычесывать примерно раз в неделю-полторы, а во время линьки — весной и осенью — почаще, иначе могут появиться колтуны. Чтобы процедура не доставляла хлопот, приучать котенка к этому лучше с раннего возраста.

В период линьки также желательно давать мальт-пасты, которые выводят проглоченную шерсть из кишечника и желудка. Без этого у питомца может произойти закупорка волосяными комками.

В поддержании отличного вида помогут и периодические, примерно раз в 3–4 месяца, купания. Особого труда это не составит, ведь мэнские кошки совершенно не боятся воды. Для банных процедур лучше использовать специальные средства, которые не нанесут вреда и обеспечат полноценный уход за кожей и шерстью.

Уши питомца стоит регулярно осматривать, а чистить, только если они сильно загрязнятся. Для этого купите безопасные лосьоны в зоомагазине и закапывайте по паре капель в ушные раковины. От ватных палочек откажитесь, ими легко травмировать животное. Глаза также надо протирать специальными средствами, если в уголках есть засохшие выделения.

Как тренировать мейн-кунов

Мейн-куны — сообразительные и довольно смышленые животные. Они даже осваивают некоторые простые трюки, которые обычно выполняют собаки. Например, котика можно научить сидеть, давать лапу, идти на место и не только.

Начинать лучше с самых простых команд, а сам процесс превратить в веселую игру. Еще важно запастись терпением и лакомством для поощрения животного. Не утомляйте и не перегружайте кота тренировками, каждый день достаточно 5–6 повторов. Обязательно давайте вкусное угощение за выполнение команды и не ругайте любимца, если у него не все получается.

Чтобы питомец легче усваивал материал, можно использовать кликер — специальное миниатюрное устройство, которое издает звук при нажатии. Алгоритм прост. Нажимайте на кнопку каждый раз, когда кошка совершает правильное действие, и сразу же давайте угощение. Со временем любимец усвоит, как просто зарабатывать лакомства.

Чем болеют мейн-куны

Кошки этой породы крепкие и отличаются хорошим здоровьем, но и они имеют генетическую предрасположенность к некоторым заболеваниям.

- Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) — заболевание сердца, при котором утолщаются стенки желудочков и, соответственно, уменьшается их внутренний объем.

- Дисплазия тазобедренного сустава — заболевание опорно-двигательного аппарата, которое иногда вызывает хромоту и другие проблемы с ходьбой.

- Поликистоз почек — медленно прогрессирующее наследственное заболевание почек, которое может привести к почечной недостаточности.

- Спинальная мышечная атрофия — наследственное нейромышечное заболевание, при котором поражаются нервные клетки спинного мозга и, как следствие, возникают мышечная слабость и атрофия мышц.

И еще один нюанс. У мейн-кунов иногда бывает полидактилия, то есть дополнительные пальцы на лапах. На здоровье животных это никак не влияет, да и в выставках они могут участвовать.

Есть и распространенные болезни, которые зависят не от породы, а от особенностей содержания, питания и других факторов. Мейн-куны подвержены им так же, как и любые другие домашние кошки. В их числе заболевания мочеполовой системы, инфекционные, кожные и не только.

На что обращать внимание при покупке мейн-куна

Приобрести котенка можно на выставке, в питомнике и даже через сайт с объявлениями. Цена зависит от многих факторов: города (например, в столице котят предлагают по более высокой стоимости), класса животного, пола (самцы нередко стоят дороже), возраста (подрощенные котята обычно дешевле) и даже окраса.

Перед покупкой стоит определиться, зачем вам животное. Если вам нужен просто домашний мурлыка — присмотритесь к котятам класса "пет", они обычно продаются уже кастрированными или с указанием обязательного проведения этой операции в договоре. Хотите вырастить потенциального чемпиона со множеством титулов, тогда ваш класс "шоу". Не интересуетесь выставками, но планируете заниматься разведением? Выбирайте "брид".

При этом в любом случае животное должно быть здоровым. Нужно обязательно обратить внимание на наличие прививок от вирусных заболеваний, первую из которых делают примерно в два месяца, а вторую спустя еще три недели.

При оформлении сделки убедитесь, что получаете полный комплект документов:

- договор купли-продажи, который подтверждает ваше право на владение животным;

- ветеринарный паспорт с информацией об уже сделанных прививках, этот документ указывает не на породистость, а на здоровье котенка;

- метрика (фактически это свидетельство о рождении) с указанием подробных данных о животном, выдается клубом.

Еще один документ, который понадобится, если вы планируете заниматься племенной работой или участвовать в выставках, — это родословная. В ней указываются 4–5 поколений предков животного. Документ также выдается клубом, в котором состоит заводчик. Оформить родословную можно и самостоятельно за дополнительную плату, если сделать запрос на основании данных из метрики.

Если продавец не дал на животное никаких документов, в первую очередь нужно позаботиться о ветеринарном паспорте и убедиться, что все плановые прививки своевременно сделаны. Можно подтвердить и принадлежность к породе, для этого надо обратиться в клуб любителей кошек или принять участие в выставке в классе домашних животных, чтобы получить заключение экспертизы. А вот о родословной забудьте, так как сделать ее на котенка "без родителей" невозможно.

Источник: lifehacker

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