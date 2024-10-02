От ласковых рэгдоллов до гигантов мейн-кунов: кошки для одиноких людей

Названы породы кошек, среди которых одиноким можно найти ласкового и нежного друга. Специалисты уверены, что есть питомцы, умеющие развлекаться в одиночестве. К тому же они знают, как не быть слишком назойливыми, сообщает Zakon.kz.

Русская голубая

Это идеальная кошка для тех, кто любит свое личное пространство. Они красивы и сдержанны. Им нужна только еда, немного легких игр и удобное место, чтобы понаблюдать за тем, что происходит вокруг. Отлично подходит для хозяев, которые предпочитают наблюдать за своим питомцем издалека. Эта кошка не требует постоянного внимания, но при этом будет преданным компаньоном.

Норвежская лесная

Неприхотливая порода известна дружелюбным нравом. Кошка прекрасно переносит частое отсутствие хозяина и сумеет составить компанию много работающему холостяку. Кроме того, питомец умеет соблюдать баланс между независимостью и привязанностью. Представители породы самодостаточны и будут вполне довольны несколькими игрушками и уютным местом для сна.

Рэгдолл

Порода получила свое название из-за того, что эти кошки становятся мягкими, как тряпичная кукла, когда их берут на руки. Они будут приветствовать хозяина, когда тот вернется домой, и следовать за ним по квартире. Если вы ищете спокойное и ласковое животное, которое никогда не устанет составлять вам компанию, кошка породы рэгдолл – достойный выбор.

Сиамская

Эти кошки известны своей игривой и энергичной натурой. Сиамская кошка станет хорошим компаньоном, чтобы скрасить одиночество.

Фото: pxhere

Сиамы чрезвычайно преданны и любят обниматься, их надо много держать на коленях.

Экзотическая короткошерстная

Экзотические короткошерстные игривы в детстве, обожают внимание, но с возрастом становятся более сдержанными и не требуют много энергии для заботы о себе.

Британская короткошерстная

Их можно оставлять одних на более длительное время без каких-либо проблем, пока у них достаточно еды и воды. Изначально выведенная для защиты от грызунов, она довольно игрива и может развлекать себя сама, что удобно для тех, кто редко бывает дома.

Шотландская вислоухая

Несмотря на свою общительную натуру, они также достаточно самостоятельны, чтобы легко переносить отсутствие хозяина дома. Поскольку это редкая порода, как отмечено в публикации РБК Life, важно покупать ее у надежного заводчика, чтобы быть уверенным в здоровье питомца.

Мейн-кун

Мейн-кун известен интеллектом и способностью адаптироваться к различным условиям жизни. Он внимателен, не назойлив, не претендует быть ручной кошкой при всей своей ласковости. Питомец прекрасно себя чувствует, находясь дома один.

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Бирманская

Эта кошка прекрасно себя чувствует как в небольших квартирах, так и в больших домах. Она станет отличным компаньоном, украшая совместную жизнь регулярным мурлыканьем и нежностью.

Персидская

Персы прекрасно себя чувствуют в спокойной обстановке и ладят со всеми, даже с другими домашними животными. Также породистая кошка склонна к различным заболеваниям, регулярные осмотры ветеринара необходимы. Несмотря на эти нюансы, милый темперамент и ласковая натура делают персов замечательными питомцами для одиноких людей.

Фото: pxhere

Ранее специалисты рассказали, как сделать жизнь возрастного питомца комфортнее. По их данным, для любой кошки, а стареющей тем более, нужно подобрать правильную диету, обеспечить ветеринарную помощь и достойные условия содержания.