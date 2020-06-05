Взрыв произошел на АЗС в Атырау, разрушено здание

Четыре человека доставлены в больницу с ожогами.

Четыре человека, в том числе двое сотрудников ДЧС, пострадали при тушении пожара на автозаправочной станции в Атырау, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Атырауской области, утром 5 июня в городе Атырау по улице Атамбаева на территории ТОО "ПромГаз" во время слива газовоздушной смеси произошла утечка газа, а также взрыв с последующим возгоранием кабины автоцистерны марки Ford. При взрыве было разрушено рядом стоящее здание в 60-70 метрах.

На вызов выехали 25 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Атырауской области. В 9-58 час пожар ликвидирован. Получили ожоги 4 человека, которые доставлены в больницу: топливозаправщик АЗС, водитель газовоза и два сотрудника ДЧС Атырауской области – командир отделения и пожарный ПЧ-4, – сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

Причина возгорания и сумма причиненного ущерба устанавливаются оперативно-следственной группой Департамента полиции области.

Источник фото: ДЧС Атырауской области

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