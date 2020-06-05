Расширен перечень отраслей, которым предоставляется отсрочка платежей по кредитам

Соответствующий приказ был принят Агентством 26 мая 2020 года.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка расширило список видов деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, которые могут претендовать на получение отсрочки по кредитам, передает zakon.kz.

Соответствующий приказ был принят Агентством 26 мая 2020 года. Приложение к приказу содержит 357 классификаций видов деятельности.

Так, в новый перечень вошли отрасли, которые в наибольшей степени пострадали вследствие введения чрезвычайного положения. Это отрасли торговли, обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, проживания и питания, информации и связи, образования и здравоохранения, - говорится в сообщении.

Напомним, что 11 мая на итоговом заседании Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане Президент РК поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Правительством Республики Казахстан расширить перечень отраслей для отсрочки платежей по кредитам.

"Еще одной мерой поддержки бизнеса станет расширение перечня отраслей, которым банки и другие финансовые организации предоставляют отсрочку платежей по кредитам. Туда должны быть включены торговля, обрабатывающая промышленность, транспорт и складирование, проживание и питание, информация и связь, образование и здравоохранение", - отметил глава государства.

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