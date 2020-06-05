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Сильный дождь в Алматы: подтоплений не зафиксировано

На паводкоопасных участках города организовано дежурство подрядных организаций. Заготовлено 2710 мешков с песком.

Фото : biss.kz5 июня 2020, 15:43

В акимате Алматы рассказали о работе служб благоустройства при выпадении осадков 5 июня, передает zakon.kz.

5 мая с 9.07 часов в городе Алматы с перерывами идет дождь. В целях предупреждения и ликвидации подтоплений организовано дежурство подрядных организаций. Для организации работ по обеспечению беспрепятственного пропуска и откачки воды задействованы мобильные бригады численностью 348 человек, 172 ед. спецтехики и 27 мотопомп, - рассказали в акимате.

Кроме того, на паводкоопасных участках города организовано дежурство подрядных организаций. Заготовлено 2710 мешков с песком.

По состоянию на 14.00 подтоплений не зафиксировано, - отметили в акимате.

По прогнозу РГП "Казгидромет", сегодня днем ожидается переменная облачность, временами осадки. Температура воздуха 17-21 градус.

Ночью дождь не прогнозируется.


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