4,3 млрд тенге сэкономил Казахстан из-за переноса Олимпиады в Токио

Сумма была оптимизирована и возвращена в госбюджет.

4,3 млрд тенге сэкономил Казахстан из-за переноса Олипийских игр в Токио. Об этом сообщила министр культуры и спорта Актоты Раимкулова на отчетной встрече с населением, передает корреспондент zakon.kz.

Напомним, Олимпиада должна была пройти в конце июля - начале августа, но из-за пандемии коронавирусной инфекции перенесена на 2021 год.

В связи с пандемией были изменены расписания крупных спортивных мероприятий, отменилась Олимпиада, которая должна была пройти в конце июля - начале августа. Были скорректированы расписания международных соревнований, лицензионных, а также подготовка спортсменов к ним. В связи с переносом Олимпиады на следующий, 2021 год, в этом полугодии было сэкономлено 4,3 млрд тенге. Сумма оптимизирована и возвращена в госбюджет, - сообщила Актоты Раимкулова.

Ранее стало известно сколько лицензий на Олимпиаду уже завоевали казахстанцы.

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