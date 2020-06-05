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Токаев провел совещание с руководством правоохранительных органов

Президент указал на высокую ответственность правоохранительных органов за укрепление законности, сохранение стабильности и правопорядка в стране.

Фото : akorda.kz5 июня 2020, 18:52

Президент Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание с руководством Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Комитета национальной безопасности и аппарата Совета Безопасности, сообщает zakon.kz на официальный сайт Акорды.

Главе государства были представлены отчеты о работе правоохранительных ведомств, состоянии надзора за соблюдением законодательства.

Президент указал на высокую ответственность правоохранительных органов за укрепление законности, сохранение стабильности и правопорядка в стране. Глава государства подчеркнул роль ведомств силового блока в защите прав и интересов граждан, создании условий для сохранения их здоровья в ходе продолжающейся пандемии коронавируса.

Особый акцент был сделан на необходимости организации подробного разъяснения общественности норм законодательства, реформируемого в рамках проводимой политический реформы.


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