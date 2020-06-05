В ЗКО снова закрывают предприятия на карантин

Все организации и предприятия из отраслей, не включенных в список разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на время действия карантина.

Главный государственный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев на брифинге в Уральске объявил о новых карантинных мерах в регионе, сообщает zakon.kz.

Более половины заболевших - жители области, контактные лица, у которых выявили коронавирус.

Все организации и предприятия из отраслей, не включенных в список разрешенных видов деятельности, должны приостановить обычный режим работы на время действия карантина и могут функционировать дистанционно, в онлайн-режиме. Для общественного транспорта установлен режим работы с 6 до 12 часов и с 17 до 21 часа с соблюдением всех санитарных требований. Рынкам разрешено работать с понедельника по четверг с 9 до 13 часов, с пятницы по воскресенье с 10 до 16 часов. Ресторанам и барам запрещается использование кальянов

Список разрешенных видов деятельности для организаций, которые не подлежат временному закрытию:

1) система здравоохранения

2) городская инфраструктура и коммунальные службы (с 4 мая 2020 года компании информационно-коммуникационных технологий - разрешено работать с 10.00 часов до 18.00 часов)

3) промышленность и сельское хозяйство:

4) торговля, услуги питания и строительство, включая:

5) другие важные услуги:

- сервисы доставки продуктов питания, лекарств и медицинских изделий, а также товаров первой необходимости – разрешено работать с 09:00 часов до 22:00 часов

- склад/дистрибуция продуктов питания, лекарственных препаратов и медицинских изделий

- банковские услуги (закрыть на время карантина минимум 50% отделений и опубликовать списки работающих отделений на сайте банка, ограничить время работы с 10:00 часов до 16:00 часов с обеспечением мер профилактики и соблюдением противоэпидемических мероприятий, разрешить передвижение по городу для инкассаторов, сотрудников контакт-центра, инженеров технической поддержки, кассиров, машин с грузом телеком оборудования или по накладной компании.)

- гостиницы (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных)

Примечание: предприятия внутри гостиниц должны прекратить свою деятельность

- общежития (только для размещения персонала на казарменный режим и карантинизированных больных, а также для проживающих сотрудников ВУЗов и объектов образования)

- дома престарелых

- с 11 мая 2020 года медико-социальные учреждения – разрешено работать с 09.00 часов до 16.00 часов

- с 11 мая 2020 года кабинеты коррекции (режим работы по записи) – разрешено работать с 09.00 часов до 16.00 часов

- приюты для детей

- приюты для бездомных

- приюты для животных

- агентства ритуальных услуг, крематории и кладбища

- СМИ

- Мебельное производство.

- СТО, автомойки, шиномонтажный сервис

- с 4 мая 2020 года парикмахерские, салоны красоты (режим работы по записи) – разрешено работать с 10.00 часов до 18.00 часов, не включая объекты расположенные на территории рынков и в крупных торговых домах

6) особо важные объекты, в том числе органы государственного управления, все правоохранительные органы, специальные органы, государственные органы.

7) работников, которые обеспечивают охрану зданий и объектов.

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