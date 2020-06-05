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Пьяного угонщика дорого внедорожника задержали в Актюбинской области

Участковый инспектор задержал подозреваемого. Им оказался 22-летний односельчанин потерпевшего.

Фото : polisia.kz5 июня 2020, 21:34

3 июня рано утром, в дежурную часть Темирского РОП Актюбинской области обратился житель поселка Промысел с заявлением об угоне автомобиля Toyota Hilux, сообщает zakon.kz.

Машину угнали со двора его частного дома.

Незамедлительно был объявлен план "Перехват", ориентированы все наряды комплексных сил полиции. Участковым инспектором полиции на дороге "Актобе – Шубаркудук" в районе поселка Журун была замечена и остановлена автомашина, схожая по ориентировке. За рулем находился 22-летний односельчанин потерпевшего, - говорится в сообщении пресс-службы МВД РК.

Проведенная экспертиза показала, что автоугонщик управлял машиной в нетрезвом состоянии. Так же выяснилось, что подозреваемый не имеет водительского удостоверения. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 200 части 3 УК РК "Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения" и решается вопрос об избрании меры пресечения.


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