Из-за нашествия гнуса жители села в Акмолинской области не могут выйти из дома

Мошки лезут в рот, глаза и уши.Больно кусаются.

Жители села в Акмолинской области не могут выйти из дома. Их атаковала мошкара. От насекомых нет спасения, сообщает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Жители села Коргалжын перед выходом полностью кутают лицо платком. И это не местная модная тенденция, а необходимость. Насекомых настолько много, что ходить с открытым лицом просто невыносимо. Мошки лезут в рот, глаза и уши. И так уже третье лето. Не помогают даже стрекозы. Крайними в этой цепочке естественного отбора оказались жители села.

Даже дети не выходят играть на улицу. Никакие средства не помогают – жители перепробовали все. Временами становится немного легче, когда дует ветер и сносит часть гнуса, но это капля в море.

Проблема для села не новая, и вроде бы уже привыкнуть. Но это именно тот случай, когда закрыть глаза на проблему невозможно, даже при большом желании. Мошкара больно кусается, ее травлей никто не занимается, от сельчан требуют денег.

Гнус в Коргалжыне никогда не травили. Раньше такой необходимости и не было. Проблема возникла из-за сильного разлива реки Нура.

В прошлом году был сформирован эпизоотряд, чтобы они определили причины, изучили местность. Нам нужно провести протравку с минимальным вредом для местной флоры и фауны. Тем более, у нас заповедная зона, - говорит заместитель акима Коргалжынского района Мадияр Амангельдинов.

Оказалось, что это Сибирский гнус. Враг определен. И вроде бы в этом году борьба с ним в Коргалжыне должна была начаться. Здесь ждали приезда семейских специалистов, которые имеют в травле гнуса неплохой опыт. Но планы нарушил карантин. Когда теперь решится проблема коргалжинцев, неизвестно.

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