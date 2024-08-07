Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Нашествие клопов переживает село в Алматинской области

Нашествие клопов переживает село в Алматинской области , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2024 01:51 Фото: pixabay
Поселок Байкент в Алматинской области переживает нашествие насекомых. Тысячи клопов заползают в дома, кусая взрослых и детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", жители связывают появление паразитов со свалкой, расположенной неподалеку. По их словам, местная птицефабрика складирует там отходы, что и стало источником заражения.

Сельчане не могут спокойно спать, просыпаясь каждое утро с укусами на теле. Насекомые обнаруживаются в личных вещах, постели и даже в еде. Особенно страдают дети, у которых после укусов появляются различные симптомы, такие как головные боли и слабость.

"Четыре-пять дней уже. Это они же вредные. Везде-везде. Вся улица, в 500 домах живут. Везде клопы. Страшно даже. Если кусают детей, они болеют," — рассказала жительница Байкента Камшат Жумабаева.

Жители считают, что насекомых привлекла свалка, возникшая после того, как птицефабрика выкопала мусорную яму возле жилых домов и ежедневно свозит туда куриный помет.

"Сюда приехали специалисты республиканского санитарно-диагностического центра, взяли пробы и передали в территориальную областную карантинную лабораторию. Последний результат должны озвучить через три дня, это будет завтра", – сообщила заместитель акима Байкентского сельского района Гульжан Сакипова.

Акимат обещает провести дезинсекцию как в домах, так и на полях. Экспертиза должна определить степень опасности клопов для здоровья людей и подтвердить возможные заболевания.

Ранее сообщалось, что в Алматы проснулись вязовые клопы. 

Читайте также

Студенты, университет, вуз, абитуриенты, выпускники
900 грантов выделил акимат в вузы Астаны
Укладка асфальта, асфальтирование дорог, асфальт, ремонт дорог, асфальтобетонные работы, рабочие, асфальтоукладчики, машины для укладки асфальта, техника для дорожных работ, дорожно-ремонтные работы
Работы на теплосетях создадут трудности жителям Жетысуского района в Алматы
Прокомментировали штраф в 13 млрд тенге
В АО "Каспий нефть" прокомментировали штраф в 13 миллиардов тенге
Диана Абдуллаева
Алматинская область 2024 год Насекомые
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
филиппинский медалист Олимпиады
Пожизненный запас еды и меблированную квартиру подарили филиппинцу за "золото" ОИ
фон и замок
Казахстанцам с 1 сентября начнут списывать незаконно оформленные кредиты
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Стало известно, как Баян Алагузова назвала новорожденную дочь
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Любителям больших кошек: почему не стоит заводить мейн-куна
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: