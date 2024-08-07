Нашествие клопов переживает село в Алматинской области

Поселок Байкент в Алматинской области переживает нашествие насекомых. Тысячи клопов заползают в дома, кусая взрослых и детей, сообщает Zakon.kz.

Как пишет телеканал "КТК", жители связывают появление паразитов со свалкой, расположенной неподалеку. По их словам, местная птицефабрика складирует там отходы, что и стало источником заражения.

Сельчане не могут спокойно спать, просыпаясь каждое утро с укусами на теле. Насекомые обнаруживаются в личных вещах, постели и даже в еде. Особенно страдают дети, у которых после укусов появляются различные симптомы, такие как головные боли и слабость.

"Четыре-пять дней уже. Это они же вредные. Везде-везде. Вся улица, в 500 домах живут. Везде клопы. Страшно даже. Если кусают детей, они болеют," — рассказала жительница Байкента Камшат Жумабаева.

Жители считают, что насекомых привлекла свалка, возникшая после того, как птицефабрика выкопала мусорную яму возле жилых домов и ежедневно свозит туда куриный помет.

"Сюда приехали специалисты республиканского санитарно-диагностического центра, взяли пробы и передали в территориальную областную карантинную лабораторию. Последний результат должны озвучить через три дня, это будет завтра", – сообщила заместитель акима Байкентского сельского района Гульжан Сакипова.

Акимат обещает провести дезинсекцию как в домах, так и на полях. Экспертиза должна определить степень опасности клопов для здоровья людей и подтвердить возможные заболевания.

Ранее сообщалось, что в Алматы проснулись вязовые клопы.

