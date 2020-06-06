Не уступил дорогу – в Алматы столкнулись Mitsubishi и Nexia
В результате ДТП пострадали три человека – два водителя и пассажир Nexia.
Фото : zakon.kz6 июня 2020, 01:57
ДТП произошло поздним вечером 5 июня, сообщает корреспондент zakon.kz.
Автомобиль Mitsubishi Carisma двигался по улице Папанина в южном направлении, автомобиль Daewoo Nexia двигался по улице Руставели в восточном.
Водитель Nexia не уступил дорогу двигающейся по главной дороге Mitsubishi и "японец" протаранил его. Nexia развернуло и автомобили столкнулись еще раз – Daewoo ударила капотом Mitsubishi в бок, после чего врезалась еще и в столб с камерой наблюдения.
В результате ДТП пострадали три человека – два водителя и пассажир Nexia. Все госпитализированы.
На месте работают сотрудники дорожной полиции.
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