Не уступил дорогу – в Алматы столкнулись Mitsubishi и Nexia

В результате ДТП пострадали три человека – два водителя и пассажир Nexia.

ДТП произошло поздним вечером 5 июня, сообщает корреспондент zakon.kz.

Автомобиль Mitsubishi Carisma двигался по улице Папанина в южном направлении, автомобиль Daewoo Nexia двигался по улице Руставели в восточном.

Водитель Nexia не уступил дорогу двигающейся по главной дороге Mitsubishi и "японец" протаранил его. Nexia развернуло и автомобили столкнулись еще раз – Daewoo ударила капотом Mitsubishi в бок, после чего врезалась еще и в столб с камерой наблюдения.

В результате ДТП пострадали три человека – два водителя и пассажир Nexia. Все госпитализированы.

На месте работают сотрудники дорожной полиции.

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