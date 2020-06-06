Минувшей ночью в пьянстве за рулем уличены пять алматинцев

Также зафиксированы нарушители с фальшивыми госномерными знаками и тонированными стеклами.

В Алматы ДП провел отработку "Нетрезвый водитель, передает zakon.kz.

Согласно информации МВД города, цель отработки - обеспечение безопасности дорожного движения, предупреждение и снижение уровня аварийности и смертности на дорогах, а также выявление фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

В процессе ежедневной деятельности инспекторы специализированного батальона, а также патрульной полиции проводят работу по выявлению фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

К сожалению, несмотря на ужесточение законодательства, некоторые автолюбители после употребления спиртных напитков садятся за руль и нередко становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий. Так, с начала текущего года на дорогах города задержаны 308 водителей в нетрезвом состоянии, пятеро из них изобличены минувшей ночью. Вместе с тем, следует отметить, что в ходе данного рейда также выявлено 10 автомашин, передвигающиеся без государственных номерных знаков, с подложными ГРНЗ, еще 10 – с тонированными стеклами. Кроме того, выявлен и отстранен от управления транспортом один автолюбитель, ранее лишенный судом такого права, – информировал заместитель начальника Управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек.

Широкомасштабная отработка “Нетрезвый водитель” продлиться до особого распоряжения.

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