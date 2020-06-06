Митинг в Алматы незаконный - акимат

В акимате Алматы напомнили об ответственности за организацию и участие в незаконном митинге.

В соответствии с законодательством уведомление о митинге не было подано в акимат города Алматы, передает zakon.kz.

Управление общественного развития города Алматы предупреждает, что по состоянию на сегодня в акимат города не поступали уведомления о проведении мирных митингов и собраний. В этой связи митинг, призывы к которому распространяются в социальных сетях, является незаконным, - говорится в сообщении градоуправления.

Вступивший сегодня в силу Закон "О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан" предполагает подачу уведомления в городской акимат за пять дней до дня его проведения.

В соответствии с законодательством уведомление не было подано в акимат города Алматы. Требованием Закона проведение мирных собраний допускается только в специализированных местах.

За организацию и участие в митинге предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством.

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