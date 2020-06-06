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Претендент на чемпионский пояс хочет уйти из UFC

Боец требует более справедливого, на его взгляд, распределения доходов от бойцовских шоу.

Фото : Zuffa LLC6 июня 2020, 13:05

Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал выразил недовольство распределением гонораров в сильнейшей лиге UFC и призвал лигу отпустить его, передает zakon.kz.

По планам, Масвидаль должен в июле этого года провести титульный бой и оспорить с Камару Усманом титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но теперь, похоже, этот самый ожидаемый бой года может и не состояться: переговоры между Масвидалем и UFC провалились.

Пожалуйста, не сравнивайте нас с другими лигами. Я бы хотел, чтобы мы могли вести переговоры за меньшую плату, как в других лигах, где игроки получают половину дохода, который они получают. Мы ведем переговоры от примерно 12% до, возможно, 18% дохода, который мы получаем? Мы ведем переговоры только о понижении, - написал спортсмен в своем Twitter.

На вопрос, сколько же он хотел бы получить, Хорхе ответил в следующем твите.

50% выручки! Мне не платят за хот-дог, который ты продаешь на арене, или за логотип на клетке. Я никогда не зарабатывал доллар на билете, который ты продаешь. Меня бьют по лицу за жизнь, и даже я знаю, что пандемия или что от нее не имеет никакого отношения, - заявил Максидаль.

В итоге спортсмен заявил, что хочет покинуть UFC.

Я не независимый подрядчик, если я не могу нигде зарабатывать на жизнь. Отпусти меня и дай мне посмотреть, стою ли я того, - написал он, тэгнув в твите ESPN



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