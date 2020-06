Претендент на чемпионский пояс хочет уйти из UFC

Боец требует более справедливого, на его взгляд, распределения доходов от бойцовских шоу.

Боец смешанных единоборств Хорхе Масвидал выразил недовольство распределением гонораров в сильнейшей лиге UFC и призвал лигу отпустить его, передает zakon.kz.

По планам, Масвидаль должен в июле этого года провести титульный бой и оспорить с Камару Усманом титул чемпиона UFC в полусреднем весе, но теперь, похоже, этот самый ожидаемый бой года может и не состояться: переговоры между Масвидалем и UFC провалились.

Пожалуйста, не сравнивайте нас с другими лигами. Я бы хотел, чтобы мы могли вести переговоры за меньшую плату, как в других лигах, где игроки получают половину дохода, который они получают. Мы ведем переговоры от примерно 12% до, возможно, 18% дохода, который мы получаем? Мы ведем переговоры только о понижении, - написал спортсмен в своем Twitter.

На вопрос, сколько же он хотел бы получить, Хорхе ответил в следующем твите.

50% выручки! Мне не платят за хот-дог, который ты продаешь на арене, или за логотип на клетке. Я никогда не зарабатывал доллар на билете, который ты продаешь. Меня бьют по лицу за жизнь, и даже я знаю, что пандемия или что от нее не имеет никакого отношения, - заявил Максидаль.

50% of the revenue. I don’t get paid on the hot dog you sell in the arena or the logo on the cage. I’ve never made a dollar on a ticket you sell. I get punched in the face for a living and even I know the pandemic or what’s left of it has nothing to do with it — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) June 5, 2020

Please don’t compare us to these other leagues. I wish we can negotiate for less pay like the other leagues where the players get half the revenue they generate. We are negotiating from like what 12% to maybe 18% of revenue we generate? We are negotiating down from way under https://t.co/qPmbyWkuaK — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) June 5, 2020

В итоге спортсмен заявил, что хочет покинуть UFC.

Я не независимый подрядчик, если я не могу нигде зарабатывать на жизнь. Отпусти меня и дай мне посмотреть, стою ли я того, - написал он, тэгнув в твите ESPN







I’m not an independent contractor if I can’t go anywhere else to make a living. Let me go and let me see if I’m worth it @espn #supernecessary — Jorge Masvidal UFC (@GamebredFighter) June 5, 2020

