В Алматы за несоблюдение карантина приостановлена деятельность 74 объектов

Ранее также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований на ряде объектов: продуктовый магазин "Инесса", кафе "Алаш", донерная столовая, киоск по реализации шаурмы, салон красоты Frat Gelmez и на территории Медеуского района в столовых sofra, "Тагам", супермаркете Small.

В Алматы по поручению акима города Бакытжана Сагинтаева продолжаются работы по контролю за соблюдением карантинного режима. Члены мониторинговой группы ежедневно посещают общественные места, точки торговли и иные объекты, передает zakon.kz.

В ходе проводимой работы сотрудниками районного отдела Департамента качества и безопасности товаров и услуг выявлены нарушения - функционировал объект общественного питания Gastro Bar ZTB на 100 посадочных мест. Заведение работало после 23.00, а также посетителями осуществлялось курение кальяна, что также запрещено в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.

По выявленным нарушениям сотрудниками ДПС составлен протокол об административном правонарушении согласно статье 441 КОАП РК. Данное кафе было закрыто.

Ранее также были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований на ряде объектов: продуктовый магазин "Инесса", кафе "Алаш", донерная столовая, киоск по реализации шаурмы, салон красоты Frat Gelmez и на территории Медеуского района в столовых sofra, "Тагам", супермаркете Small. В частности, были допущены нарушения по несоблюдению масочного режима, отсутствию у работников перчаток, санитайзеров, кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, журналов проведения термометрии, а также в части ненадлежащего хранения продуктов питания.

Всего по городу с начала работы мониторинговых групп проверено 2 353 объекта, из них на 136 объектах выявлены нарушения требований постановлений Главного государственного санитарного врача Алматы. В связи с чем была приостановлена деятельность 74 объектов (из них 56 по решению руководства объекта) и составлено 77 протоколов об административном нарушении на объектах с выявленными грубыми нарушениями.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!