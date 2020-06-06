В ВКО ослабили карантинные требования к кафе и гостиницам

Заполняемость не должна превышать 50% от проектной вместимости. Лица, отдыхающие в рекреационных зонах обязаны строго соблюдают масочный режим и социальное дистанцирование.

Соответствующее постановление подписал Главный государственный санитарный врач ВКО Марат Исмаилов. В документе указанно, что деятельность объектов общественного питания в регионе разрешается при условии заполняемости помещения не более 50 % и соблюдения социальной дистанции не менее 2-х метров между крайними местами столов, сообщает zakon.kz.

Постановление "О дальнейших мерах по предупреждению заболеваемости коронавирусной инфекцией, вызванной CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области" №13 от 6.06.2020 года разрешает с 6 июня 2020 года в регионах области, за исключением Урджарского района, рекреационный и другие виды туризма для граждан РК в местах размещения и отдыха на территории области.

Но заполняемость не должна превышать 50% от проектной вместимости.

Владельцам или лицам, ответственным за размещение отдыхающих в местах отдыха и проживания на побережье озера Алаколь Урджарского района в обязательном порядке необходимо обеспечить заселение только при наличии справки о результатах прохождения исследований на COVID-19 (экспресс-тесты, ПЦР исследование) с неистекшим сроком давности (не позднее 7 дней со дня получения результатов). Для одной семьи достаточно результата исследования на одного из ее членов.

Лица, отдыхающие в рекреационных зонах обязаны строго соблюдают масочный режим и социальное дистанцирование (не менее двух метров, за исключением членов одной семьи) в местах проживания, общего пользования и скопления людей.

С полным текстом Постановления можно ознакомится здесь

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