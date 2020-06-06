Венецию затопило после открытия границ для туристов

Большая часть исторического центра города оказалась под водой из-за рекордного паводка.

Венецию снова затопило. Уровень воды в городе кое-где достиг отметки в 116 см, что является третьим по величине показателем для этого месяца, сообщает zakon.kz.

Как сообщает La Stampa, большая часть исторического центра Венеции оказалась под водой из-за рекордного паводка.

Более метра воды, значительно подтоплена площадь Святого Марка. Столь большие приливы случаются крайне редко. Подобный подъем воды случался только дважды за последние 20 лет.

Причиной аномального прилива Венецианское агентство по мониторингу моря назвало шторм в Атлантике, который спровоцировал сильные ветры и дожди на севере Италии.

Самое же сильное наводнение за последние 50 лет произошло в Венеции в ноябре 2019 года, когда уровень воды в городе поднялся до отметки в 187 см.

Венеция и остальная часть страны остаются закрытыми для круизных лайнеров, но Италия в среду ослабила ограничения на поездки для итальянцев и большинства европейских граждан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!