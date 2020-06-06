В ЗКО от COVID-19 скончалась пациентка
Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 53 человека.
Фото : meteo-tv.ru6 июня 2020, 21:47
В Западно-Казахстанской области зарегистрирован один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.
Это пациентка 1952 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.
Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 53 человека.
Все новости по теме читайте здесь
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5026273-020404dcd7c375f26daa63f91b82cc2d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...