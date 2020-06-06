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В ЗКО от COVID-19 скончалась пациентка

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 53 человека.

Фото : meteo-tv.ru6 июня 2020, 21:47

В Западно-Казахстанской области зарегистрирован один случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

Это пациентка 1952 года рождения. Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данный случай как летальный от коронавирусной инфекции.

Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 53 человека.

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