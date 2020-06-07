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В Японии изобрели защитные маски для бассейна

Это вызвано тем, что с 1 июня в стране начали открывать бассейны.

Фото : Twitter7 июня 2020, 01:54

В Японии придумали специальные защитные маски для бассейна, сообщает zakon.kz.

Как передает издание "Асахи", прозрачная конструкция закрывает нижнюю часть лица, позволяет плавать, не соскальзывает и не намокает в воде.

Отмечается, что они уже пользуются большим спросом.

Это вызвано тем, что с 1 июня в стране начали открывать бассейны. Риск заражений коронавирусом якобы снижает высокая концентрация хлора в воде, однако в детских секциях все еще сохраняется опасность заражения, поскольку с детьми контактирует тренер. В связи с этим возникла необходимость в специальной маске, которая бы не намокала в воде и при этом защищала от возможного заражения.

Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Японии выявлено 17 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 259 человек.


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