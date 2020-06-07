Лукашенко назвал Беларусь страной, не видевшей горя

И вспомнил про подавление путча в Узбекистане.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая новый состав правительства, вменил чиновникам, что суверенность необходимо отстаивать, передает zakon.kz со ссылкой на БелТА.

Как зеницу ока мы должны беречь нашу независимость и суверенитет. Их экономическая составляющая - зона ответственности нашего правительства. В этой сфере нельзя допустить ни малейшей потери национальных полномочий. Все решения, влияющие на судьбу Беларуси, должны приниматься только внутри страны и нами, - заявил Лукашенко.

Также он обратил внимание на разроботку в стране вооружений.

Не все было гладко и сладко, но мы сделали это. И сегодня любой, кто посягнет на нашу землю, понимает, что ракета эта залетает в форточку. Это высокоточное оружие. Я ни в коем случае никому не угрожаю. Мы ни на кого не собираемся нападать, но имеем все для того, чтобы защитить свою страну, - подчеркнул Президент. - Это ответ тем, кто думает, что мы тут закостенели и ничем не занимаемся, - сказал Лукашенко.

Президент вспомнил о подавлении путча в Узбекистане.

Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, - Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории - сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший Президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер - на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим - некоторые. Ну, так мы напомним, - сказал Лукашенко.

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