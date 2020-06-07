Прибывающих из-за рубежа в Алматы, Нур-Султан и Шымкент отправят на двухдневный карантин

Наличие ПЦР-справки освободят от карантина.

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова выпустила новое постановление, передает zakon.kz.

В обновленном документе облегчили ограничительные меры для прибывающих из-за рубежа - без наличия ПЦР-справки об отсутствии коронавируса прибывающие отправятся на двухдневный карантин. При наличии данной справки, выданную не позднее пяти дней даты пересечения госграницы РК - не подлежат изоляции.

Прибывающие через ж/д, автопереходы и другими путями, кроме авиа, из ЕАЭС и Узбекистана пройдут анкетирование, также у них возьмут анализы для прохождения ПЦР.

Работников ТОО "ТенгизШевройл" ожидает двухдневный карантин. При наличии коронавируса в организме - домашняя изоляция на 12 суток.

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