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Полиция Туркестанской области нашла и задержала мать-кукушку

Ребенка, завернутого в полотенце, родившегося около 4-5 часов назад сразу же доставили в центральную районную больницу.

Фото : Austin Baby Guru7 июня 2020, 17:35

Полиция Туркестанской области задержала мать брошенного новорожденного ребенка, сообщает zakon.kz.

Около 10 утра в дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение от местного жителя о том, что на одной из улиц села Аксукент найден плачущий младенец, завернутый в полотенце.

На место выехала следственно-оперативная группа во главе с начальником Сайрамского РУП. Найденного ребенка, завернутого в полотенце, родившегося около 4-5 часов назад доставили в центральную районную больницу.

В течение нескольких часов полицейские установили и задержали мать младенца. В данное время в отношении нее проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства случившегося, - говорится в сообщении пресс-службы ДП Туркестанской области.

Данный факт зарегистрирован в Сайрамском РУП по статье 119 УК РК "Оставление в опасности".

Состояние здоровья ребенка расценивается как хорошее.


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