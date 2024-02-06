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29 детей и 10 учителей отравились в одной из школ Туркестанской области

29 детей и 10 учителей отравились в одной из школ Туркестанской области Фото: akorda.kz
Сразу 29 детей и 10 учителей массово отравились в школе №9 Сарыагашского района Туркестанской области. Их всех доставили в больницу на скорой помощи, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Отырар", после случившегося в школу приехал главный педагог области.

Глава Управления образования Туркестанской области уточнил, что в понедельник, 5 февраля 2024 года, ученики и учителя почувствовали недомогание.

"Школьная медсестра вызвала скорую помощь. По итогу, 29 детей и 10 учителей увезли в больницу. Сейчас двое учителей находятся под присмотром врачей в больнице. За всеми ведется строгое наблюдение".Глава Управления образования Туркестанской области

Теперь учеников перевели на дистанционное обучение на 3 дня после инцидента.

Прокуратура района проводит проверку. По отношению к директору школы и его заместителям будут приняты соответствующие меры, сообщают ответственные лица.

В конце 2023 года 44 школьника и два учителя отравились после обеда в сельской школе Жамбылской области. Позднее санврачи установили причину: у работников школьной столовой обнаружили стафилококк.

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