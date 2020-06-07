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В Казахстане внедряют мобильное приложения для наблюдения при домашнем карантине

В том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19.

Фото : umx.ru7 июня 2020, 18:05

Главный государственный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова в новом постановлении поручила обеспечить интеграцию лабораторных информационных систем частных лабораторий с лабораторной информационной системой РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" в части передачи результатов ПЦР тестирования на COVID-19, сообщает zakon.kz.

Кроме того, она отметила необходимость обеспечить внедрение мобильного приложения для дистанционного наблюдения при домашнем карантине, в том числе пациентов с бессимптомными формами COVID-19.

Ранее говорилось о том, что прибывающих из-за рубежа в Алматы, Нур-Султан и Шымкент отправят на двухдневный карантин.

С полным текстом Постановления можно ознакомиться здесь

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