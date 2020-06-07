В Мангистауской области с 8 июня ужесточают карантин
Режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению инфекции COVID-19.
В связи с увеличением заболеваемости коронавирусом в Мангистауской области на 7% и осложнением эпидемиологической ситуации, некоторые виды деятельности прекратят свою работу, сообщает zakon.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций.
Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области будут запрещены работы следующих объектов:
1) Кинотеатров, театров, выставок, интернет и компьютерных клубов,
игорных заведений;
2) Ночных клубов, кальянных;
3) Развлекательных объектов (букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, боулинг-центры и др.);
4) Ресторанов, кафе, тойхана вместимостью более 30 посадочных мест.
5) Бань и саун, за исключением отдельных номеров, кабинок;
6) Детских аттракционов.
Также вводятся ограничения:
1) Перемещение жителей области между городами, районами, селами;
2) Работа внутреннего общественного транспорта в городах, районах, с разрешением работы утром с 06:00 до 10:00 часов, вечером с 17:00 до 21:00 часа;
3) Проведение зрелищных, других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;
4) Самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых;
5) Нахождение без масок повсеместно, в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте и магазинах;
6) Проведение в мечетях публичного пятничного намаза (для проведения индивидуального намаза обозначить места поклонения для каждого человека на расстоянии 1,5 метра, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима).
Режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению инфекции COVID-19.
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