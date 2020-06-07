Алматинские кафе и рестораны смогут принимать больше посетителей

Вместе с тем в настоящее время в городе сохраняется запрет на проведение банкетов и торжеств.

С 25 мая в Алматы возобновили деятельность свыше 3100 объектов общественного питания, включая летние площадки, сообщает zakon.kz.

Важным условием их работы остается обеспечение расстояния между посетителями, сидящими за соседними столами, не менее 2 м и рассадка за одним столом не более 4 человек, за исключением членов одной семьи. Работа объектов общепита разрешена до 23.00.

Из-за необходимости социального дистанциирования, количество посадочных мест в данных заведениях снизилось, как минимум, в 1,5-2 раза. Кроме того, не все объекты имеют летние площадки.

Учитывая высокий сезонный спрос среди населения и в целях поддержки объектов сферы услуг, акиматом города Алматы принято решение предоставить возможность увеличения количества летних площадок за счет их размещения на прилегающей территории.

Таким образом, объектам, ранее не имевшим летние площадки, временно, до стабилизации эпидобстановки и снятия ограничительных мер, разрешается расположить дополнительные места, без капитального строительства, на прилегающей к ресторану или кафе территории. При этом, столы не должны создавать помех или неудобств пешеходам, велосипедистам, а также проезду автомобильного транспорта.

Размещение сезонных кафе (летних площадок) в границах земельных участков, находящихся в собственности города Алматы, осуществляется без оформления земельно-правовых отношений. Однако, открытие указанных объектов под окнами жилых домов разрешается только с письменного согласия их жильцов. Деятельность объектов разрешена при условии строгого соблюдения всех санитарно-эпидемиологических требований, - говорится в сообщении пресс-службы городского акимата.

Вместе с тем, напоминаем, что в настоящее время в городе сохраняется запрет на проведение банкетов и торжеств. Также на данном этапе запрещена работа караоке, бильярдных и других увеселительных заведений, действующих на территории общепита. Работа кальянных запрещена на весь период карантина.

Дополнительно сообщаем, что объектам, возобновляющим деятельность, необходимо регистрироваться на сайте www.infokazakhstan.kz. В настоящее время на портале зарегистрировано 31 тыс. предприятий и свыше 491 тыс. сотрудников.

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